Gaziantep FK'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gaziantep FK'de Galatasaray maçı öncesi bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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28 Ocak 2021 16:49
Süper Lig'in 22. haftasında cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüpteki futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline, Galatasaray maçı öncesi Kovid-19 testleri uygulandı.

Kovid-19 test sonucuna göre, bir futbolcunun testi pozitif olarak raporlandı.

Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı. 



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