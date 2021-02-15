Gaziantep FK'dan koronavirüs alarmı

Gaziantep FK'da Trabzonspor maçından sonra takımı iki günlük izin verilirken aynı zamanda korona alarmı da verildiği öğrenildi.



Rizespor maçından sonra takımda korona vakaları düzenli olarak arttığı gözlenirken son yapılan 3 testide pozitif bulgular çıkan kırmızı siyahlıları yeniden koronavirüs korkusu sardı.



Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı sonrası bazı oyuncularda testlerin pozitif çıkmasının ardından gözler kırmızı siyahlı takıma çevrilirken Gaziantep FK'da normalde maç öncesi yapılması gereken sütun test 3 gün erkene çekildi.



TRABZONSPOR'DA 1 POZİTİF VAKA



Gaziantep FK'nın geçtiğimiz cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası ev sahibi ekip 1 oyuncusunda daha pozitif vakanın çıktığını açıklarken Gaziantep FK'da önlem amacıyla oyunculara salı günü yapılacak toplanmada test yapma kararı aldı.



Geçtiğimiz hafta 2 futbolcu 2 personelinde pozitif vaka çıkan kırmızı siyahlılar Antalyaspor maçı öncesi diken üzerinde olurken yapılacak testlerin sonuçlarıda şimdiden merak edilmeye başlandı. Bu durum kulüp içerisinde de endişeye neden oldu.



HABER: Ali BUDAK



