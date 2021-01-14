Gaziantep FK'da Romanya'dan orta saha harekatı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün geçtiğimiz yaz transfer döneminde de talip olduğu ancak kadroya katamadığı Romanya'nın Cluj takımında forma giyen Hırvat oyuncu Damjan Djokovic'i resmen istediği öğrenildi.



BONSERVİS



Gaziantep Güneş gazetesinden Ali Budak'ın haberine göre; orta alanı güçlendirmek için bir süredir arayış içerisinde olan kırmızı siyahlıların Cluj'un başarılı oyuncusu Djokovic'e teklifte bulunduğu bildirildi. Bir çok takımında listesinde bulunan golcü futbolcunun bedelinin yüksek olması ve kulübünün bu seçenek dışında oyuncuyu vermek istememesinden dolayı Gaziantep FK'nın da bu oyuncudan şimdilik vazgeçtiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.



İMZA PARASI



Djokovic'in de Gaziantep'e gelmek istemesi transferin önünü açarken oyuncunun imza parası talep etmesi ve kulübününde yüksek bonservis bedeli istemesinden dolayı bu transferin çıkmaza girdiği bildirildi. Kulübe yakın çevrelerden alınan bilgiye göre ise kırmızı siyahlıların bu transferi bütçe doğrultusunda an itibariyle askıya aldığı belirtildi.



