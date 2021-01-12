Gaziantep FK'da özel uçak kararı!

Gaziantep FK yarın Konyaspor ile oynayacağı maça özel uçakla gidiyor...



Ligdeki maçı da düşünerek programını özel uçak ile gidip gelme üzerine kuran Gaziantep FK'da yolculuk 15.30 da başlayacak.



Kulüp idari menajeri Okan Eroğlu'ndan alınan bilgiye göre Kayserispor ile kendi sahasında cumartesi günü oynayacağı maçı da hesaplayan ve yol yorgunluğu yaşamak istemeyen kırmızı siyahlıların bu şekilde bir planlama yaptığı öğrenildi. Konya'ya akşam saatlerinde inecek olan kırmızı siyahlılar maçtan sonra da yine beklemeden Gaziantep'e döneceği bildirildi.



YÖNETİCİLER KAFİLEDE



Gaziantep FK'nın çarşamba günü Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacağı maça kırmızı siyahlı yöneticilerde takip edecek. Erdal Güneş yönetiminde çıkılacak maç için futbolculara moral ve motivasyon vermek amacıyla 5 yöneticinin kafilede yer alacağı bildirildi.



