Gaziantep FK'da Marius Sumudica farkı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica takımının başında çıktığı 1 maçta daha kaybetmezse kariyer rekorunu kıracak.



2015/2016 sezonunda Romanya'nın Astra Giurgiu takımının başındayken Gaziantep FK'daki başarısını tekrarlayan ve normal sezonun bitimine doğru 16 maçta sadece 1 mağlubiyet alarak takımının şampiyonluk olmasınıda sağlayan Sumudica milli ara sonrası Denizlispor'a kaybetmemesi durumunda kariyer rekorunu egale etmiş olacak.



Geçtiğimiz sezon lige yeni çıkmasına rağmen güzel işler yaparak ligi 8'inci sırada bitiren kırmızı siyahlı takımın bu sezon devam eden başarısıda da önemli rol oynayan Sumudica ile Gaziantep FK yükselmeye devam ediyor.



16 MAÇTA 1 YENİLGİSİ OLAN TEK TAKIM



Süper Lig'de geçtiğimiz sezon pandemi sürecinden sonra oynanan 8 müsabaka ve yeni sezon itibariyle oynanan 8 maç ile birlikte toplamda 16 maçta sadece sezon başında Galatasaray'a yenilen Gaziantep Futbol Kulübü bu anlamda tek yenilgisi olan tek takım ünvanınıda elinde bulunduruyor.



Sezon başında Galatasaray'a yenildikten sonra 7 maçından 2 galibiyet 5 beraberlik alarak sahadan ayrılan kırmızı siyahlılar topladığı 11 puanlada ligde rahat bir konumda bulunuyor.



287 GÜNDÜR YENİLMİYOR



Gaziantep FK Sumudica ile yakaladığı istatistiklerden biride evinde kaybetmemesi. Son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 18 Ocak 2020'de evinde oynadığı maçta rakibine mağlup olan Gaziantep FK o günden bu yana Kalyon Stadı'nda karşılaştığı rakiplerine boyun eğmedi. Kırmızı siyahlılar evinde oynadığı 11 maçtanda puan çıkarmayı başardı.



BU SEZON 11 PUANIN 8'İ KENDİ EVİNDE



Kendi evinde yenilmezlik serisini sürdüren ve neredeyse 1 yıla yakın bir zaman diliminde bu ünvanını koruyan Gaziantep Futbol Kulübü bu sezon topladığı 11 puanın 8'ini kendi evinde elde etti. Evinde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Gaziantep FK rakip takım filelerine 7 gol gönderirken kendi kalesinde ise sadece 4 gol gördü.



Haber: Ali Budak



