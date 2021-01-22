Gaziantep FK'da adaylar Skibbe ve Seedorf!

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yabancı teknik direktör konusunda arayış içerisinde olduğu ve iki yabancı teknik direktör isminin masada olduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da adaylar Skibbe ve Seedorf!
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22 Ocak 2021 14:23
Yeni teknik direktör konusunda son kararı bugün verecek olan Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri, yerli teknik direktör transferine çok sıcak bakmazken, yabancı konusunda ise iki yabancı peşinde.

Birisi daha önce Galatasaray'da görev alan Alman teknik direktör Michael Skibbe, diğeri ise Clarence Seedorf.

Bu iki teknik adamdan birinin kesin gelmesi beklenirken Gaziantep Futbol Kulübü yöneticilerinin teknik direktör konusunda en kısa zamanda karar vereceği öğrenildi.

Kaynak: Olay Medya



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