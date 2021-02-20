Gaziantep FK'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı
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20 Şubat 2021 14:58
Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Gaziantep'te, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, futbolcunun izolasyon ile tedavi sürecinin ilgili protokoller dahilinde başladığı kaydedildi.



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