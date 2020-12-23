Gaziantep FK zirveye artık çok yakın

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 4-0 kazandı.



Gaziantep'te goller, 9. ve 25. dakikalarda Maxim, 57. dakikada Jefferson, 79. dakikada Muhammet Demir'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 24'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya oturdu. Kasımpaşa ise 18 puanla 11. sırada kaldı.



Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise aynı haftada Başakşehir'e konuk olacak.



GAZİANTEP YENİLMEYİ UNUTTU



Ligin ilk haftasında Galatasaray'a kaybeden Gaziantep FK o günden beri yenilgi yüzü görmedi.



Gaziantep ekibi, Galasarasay sonrası çıktığı 12 maçı kaybetmedi ve 6'sını kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Aytaç Kara'nın orta sahadan geriye doğru hatalı pasında topu Tarkan Serbest'ten önce kontrol eden Dicko, kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kaldı. Ceza sahasında Ertuğrul'dan sıyrılmak isteyen Dicko yerde kalırken, maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

18. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.

25. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Soldan Güray Vural'ın pasında topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Maxim, önündeki rakibine rağmen şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

40. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe atışında top son olarak ceza sahası dışındaki Maxim'in önünde kaldı. Rumen oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Gaziantep FK farkı 3'e çıkardı. Mirallas'ın sağdan kullandığı kornerde Jefferson topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3

72. dakikada Yusuf Erdoğan, ceza sahası çizgisinin hemen dışından kullandığı serbest atışta topu sol köşeye gönderdi. Kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Gaziantep FK, skoru 4-0'a getirdi. Djilobodji'nin pasında sağdan defansın arkasına sarkan Mirallas, topu ceza sahası içindeki Muhammet Demir'e gönderdi. Muhammet, arkasında bulunan rakibine rağmen dönerek sol ayağıyla şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Dk. 10 Tirpan), Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Yasin Dülger), Hajradinovic (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 59 Alan), Hodzic



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 81 Olkowski), Maxim (Dk. 81 Kozulj), Jefferson (Dk. 85 Furkan Soyalp), Mirallas, Kenan Özer (Dk. 68 Muhammet Demir), Dicko (Dk. 68 Vetrih)



Goller: Dk. 9 (Penaltıdan) ve 25 Maxim, Dk. 57 Jefferson, Dk. 78 Muhammet Demir (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 16 Güray Vural, Dk. 20 Tosca (Gaziantep FK), Dk. 52 Hodzic, Dk. 83 Brecka (Kasımpaşa)



