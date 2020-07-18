Süper Lig'in 33. haftasında formda iki ekip, Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.



Gaziantep henüz 6. dakikada Muhammet Demir'in golüyle öne geçerken, Kasımpaşa 13 ve 37'de Thiam'ın golleriyle üstünlüğü kaptı. Ev sahibinin yıldız ismi Maxim, 78. dakikada attığı golle takımına beraberliği ve 1 puanı getiren isim oldu.



Pandemi arasının ardından oynadığı 7 maçta da yenilmeyen tek takım olan Gaziantep FK, bu sonuçla 43 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Son 11 maçta 1 mağlubiyeti olan Kasımpaşa ise 40 puanla 10. basamağa yerleşti.



Süper Lig'in son haftasında Gaziantep deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir ile öne geçti. Sağ kanattan Güray Vural'ın ortasında topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu kaleci Ramazan Köse'ye takıldı. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topu takip eden Muahmmet Demir, rahat bir pozisyonda kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



13. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ön direkte Gohou topa dokunamadı. Arka direkte topla buluşan Thiam, müsait bir pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.



20. dakikada konuk ekip gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan takımını atağa kaldıran Yusuf Erdoğan, ceza sahasına yakın bir noktadan topu yerden altıpasa gönderdi. Bu noktada rahat bir konumda olan Gohou, uzansa da topa dokunamadı ve mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.



37. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan kaleye yaklaşan Yusuf Erdoğan, kaleyi cepheden gören pozisyonda topu ceza sahası yayındaki Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncu, solundaki Thiam'ı topu gönderdi. Sol çaprazda kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Thiam, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti. Gaziantep FK'lı oyuncular, topu Gohou'nun eline çarparak dışarı çıktığını savunarak itirazlarda bulunması üzerine hakem Volkan Bayarslan VAR incelemesinin ardından köşe vuruşunu işaret etti. Bunun üzerine uzun süre itirazlarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, sarı kart gördü.



65. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Güray Vural, ceza sahasına girdikten sonra topu ortaladı. Rahat pozisyondaki 2 Gaziantep FK'li oyuncu, meşin yuvarlağa dokunamadı.



70. dakikada Kasımpaşalı Hadergjonaj'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Hajradinovic vurdu. Kaleci Günay topu güçlükle çeldi. Seken topa Haddadi gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta gitti.



77. dakikada Gaziantep FK, Maxim ile beraberliği yakaladı. Kaleci Ramazan Köse'nin topu bıraktığı savunma oyuncusu Meriah, topu çıkarmaya çalışırken Gaziantep FK'li Muhammet Demir, bu oyuncuya baskı yaptı. Mariah, takım arkadaşına pas vermek isterken araya giren Maxim, kaleciden sıyrıldıktan sonra topu boş kaleye gönderdi: 2-2.



Stat: Gaziantep Kalyon



Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Asım Yusuf Öz



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Morais, Sousa (Dk. 46 Jefferson), Maxim (Dk. 83 Chibsah), Güray Vural, Muhammet Demir (Dk. 90+2 Muğdat Çelik), Kenan Özer (Dk. 46 Furkan Soyalp)



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 75 Tarkan Serbest), Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (DK. 75 Anıl Koç), Thiam, Gohou (Dk. 62 Quaresma)



Goller: Dk. 6 Muhammet Demir, Dk. 77 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 13 ve 37 Thiam (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 41 Maxim, Dk. 49 Oğuz Ceylan, Dk. 56 Sumudica (teknik direktör) (Gaziantep FK)







