Gaziantep FK yeni transferini açıkladı

Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha oyuncusu Janio Bikel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK yeni transferini açıkladı
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15 Ağustos 2023 16:25
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha oyuncusu Janio Bikel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Khimki takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bikel'in, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Janio Bikel'in kariyerinde Heerenveen, Nijmegen, CSKA Sofya, Vancouver, Vicenza ve Khimki kulüplerinde forma giydiği bildirildi. Kariyerinde 242 resmi müsabakaya çıkan Bikel'in, 3 gol atıp 3 kez de asist yaptığı belirtildi.

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