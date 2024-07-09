Gaziantep FK, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı futbolcular antrenmanda, ısınma koşusunun ardından istasyonda kuvvet çalışması yaptı.
Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı futbolcular antrenmanda, ısınma koşusunun ardından istasyonda kuvvet çalışması yaptı.
Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU