Gaziantep FK yeni savunmacısına kavuştu

Gaziantep FK, İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gaziantep FK yeni savunmacısına kavuştu
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30 Temmuz 2024 16:57
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 16:58
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 32 yaşındaki stoper oyuncusu Enric Saborit'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol futbolcu Enric Saborit ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Saborit'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Enric Saborit'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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