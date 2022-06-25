Gaziantep FK'ye Kosova'dan transfer

Gaziantep FK'da transfer hareketliliği tam gaz devam ediyor.



Gaziantep Güneş gazetesinde yer alan habere göre; Kırmızı siyahlılar Kosovalı 22 yaşındaki Valmir Veliu prensip anlaşmasına vardı.



Oyuncunun bir aksilik olmaması durumunda Gaziantep FK ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



Ramiz Sadiku altyapısından yetişen Veliu, 2018 yazında KF Llapi'ye transfer oldu. Geçen sezon 39 lig maçında oynayan Kosovalı sol açık, 11 gol atıp 16 asist yaptı.





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