Gaziantep FK'ya Ganalı sol bek!

Gaziantep FK geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'den düşen Bordeaux forması giyen Ganalı 23 yaşındaki sol bek Gideon Mensah'a resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.



Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda eksik bölgeleri doldurmak için çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK sezonu Bordeux'ta kiralık olarak geçiren Red Bull Salzburg oyuncusu Mensah'a talip olduğu bildirildi.



Gaziantep Güneş gazetesinde yer alan habere göre bir süredir takip edilen ve sezonun bitmesiyle birlikte oyuncu ve kulübüyle direkt temasa geçen Gaziantep FK'nın bu oyuncuyu transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği bildirildi.



İNGİLTERE VE FRANSA'DAN TEKLİFLER VAR



23 yaşındaki yetenekli sol bek için tüm imkanları seferber eden Gaziantep FK'nın bu oyuncunun transferinde yarıştığı başka kulüplerde bulunuyor. İngiltere ve sezonu geçirdi Fransa'dan da bazı teklifler alan Mensah için sıkı bir çalışma içerisinde olan Gaziantep FK'nın özellikle oyuncuya İngiltere'den gelen teklifin kafa karıştırdığı ve ikna etmek için de ayrıca bir çaba sarfedildiği öğrenildi.



GANA MİLLİ TAKIMINDA OYNUYOR



Afrika Uluslar Kupası'nda Gana milli takımıyla 2 maça çıkan ve 180 dakika görev alan Gideon Mensah şimdiden milli takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında da yer almayı başardı. Geçtiğimiz sezon Bordeaux formasıyla çıktığı 23 maçın 13'unde 11'de forma giyen Mensah'ın transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.





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