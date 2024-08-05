Gaziantep FK transferde mutlu sona yakın

Gaziantep FK, 8 transfer yapmasına rağmen stoper hattındaki eksiklikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

, Fotoğraf; Imago
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Gaziantep FK transferde mutlu sona yakın
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05 Ağustos 2024 14:29
Gaziantep FK transfer sezonunun başladığı günden bu yana 8 transfer açıklamasına rağmen hala bazı bölgelerdeki eksiklikler ise devam ediyor.

Özellikle stoper hattı ile ilgili tedirginlik yaşayan Gaziantep FK taraftarları yönetimin yeni bir stoper transferi yapıp yapmayacağını ise merakla beliyor. Gaziantep FK transfer sezonunda şu ana kadar 8 transfer açıkladı.

Gaziantep FK, transfer sezonu başladığı günden bu yana 8 transfer açıklaması yaptı. 2 forvet, 3 orta saha, 1 stoper, 1 sol bek ve 1 kaleci transferi açıklayan Gaziantep FK özellikle geçtiğimiz hafta arka arkaya 3 transfer açıklamasıyla birlikte, Gaziantep FK taraftarlarını mutlu etti.

Geçtiğimiz günlerde sık sık gündeme gelen Ogün Özçiçek transferinde ise Gaziantpe FK mutlu sona çok yakın. Kulübü ve oyuncuyla anlaşan Gaziantep FK, oyuncunun Gaziantep FK kırmızı siyahlı formayı giymesi için kolları sıvamıştı. Oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Kaynak: olaymedya.com

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