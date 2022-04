Gaziantep FK-Trabzonspor: İlk yarı için yorumcular ne dedi?

Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasının 0-0 biten ilk yarısını spor yorumcuları değerlendirdi.



İşte yapılan yorumlar:



RIDVAN DİLMEN



Trabzonspor maçını izlemeyenler için ilk yarı Uğurcan 0, Günay 0'dı. Her iki takım kalecisi de 4-5 net top kurtardı. Bu maçın 0-0 bitmesi çok sürprizdi. Her iki takım da çok iyi oynadı. Trabzonsporlu futbolcular artık 'nasıl olsa şampiyon olduk nereye tatile gidelim' diye düşünmeye başlamışlardır.



TÜMER METİN



Trabzonspor bir an önce şampiyon olma isteğiyle mücadele ediyor ama fiziksel olarak bitti. Gaziantep gelip atamazsa, Trabzonspor kaliteli ayaklarıyla maçı çözebilecek potansiyele sahip. Nwakaeme haftalardır ortalarda yok. Visca ilk 45 dakika sahada yok. Abdülkadir hareketli, Hamsik'i beğendim. Trabzonspor hem iyi oynayıp hem şampiyon olmak istiyor. Rekor da kırmayıver bir şey olmaz. Sakin oynarlarsa maçı kazanırlar.



ERMAN TOROĞLU



Trabzonspor, işi biraz uzatıyor. Mesela bugün sahaya hakimiyeti açısından Gaziantep, Trabzon'dan iyi. Çok hızlı geldiler, tehlikeli hücumlar yaptılar. Trabzonspor, çok kalabalık çıkmadığı halde savunmada çok açık veriyor. Cornelius, ilerde çok yalnız kaldı. Trabzonspor çıkarken çok ağır kalıyor. Çıkarken ağırsan savunmada bu kadar açık veremezsin. Top, Hamsik'e gelince çok güzelleşiyor. Bu adam futbolu süslüyor adeta.





İLGİLİ VİDEO