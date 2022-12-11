Gaziantep FK, tek golle kazandı

Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi.



2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



Müsabakanın ilk yarısını Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında iki ekip de birçok oyuncu değişikliğine gitti.



Yüksek tempolu geçse de ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca kırmızı-siyahlı takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Maçı Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de takip etti.





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