Gaziantep FK, tek golle kazandı

Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısını Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında iki ekip de birçok oyuncu değişikliğine gitti.
Yüksek tempolu geçse de ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca kırmızı-siyahlı takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçı Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de takip etti.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısını Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında iki ekip de birçok oyuncu değişikliğine gitti.
Yüksek tempolu geçse de ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca kırmızı-siyahlı takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçı Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de takip etti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ