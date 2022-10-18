Gaziantep FK taraftarlarına büyük jest

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin taraftarlarına destek sağlamak amacıyla 100 bin Passolig kartı hediye edecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığınca Gaziantep FK taraftarlarına 100 bin Passolig kartı dağıtılması için karar alındı.



Futbolseverler ücretsiz Passolig kartına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden başvurabilecek.





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