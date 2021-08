Gaziantep FK taraftarından yeni sezon mesajı

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala aylardır tribünlerden uzak kalan taraftarlara Gaziantep FK'dan yeni sezon beklentileri soryldu.Geçen sene kıyısından dönülen İlk 5 hedefine bu sezon ulaşacaklarını söyleyen taraftarlar içeride oynayacakları ilk maçı da büyük bir hasretle beklediklerini ifade ettiler...Biz bu takım için her şeyi göze almış insanlarız. Bu kulüp buralara kolay gelmedi. Bu şehrin bir evladı olarak bu takıma sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkes elini taşın altına koymalı. Önceden Gaziantepspor vardı ama şimdi yok. Bu bizim zaten kanayan yaramız. Ancak Gaziantep FK var. Hepimiz kenetlenerek Gaziantep FK'ya sahip çıkıp kol kanat germeliyiz. Biz iyi günde kötü günde her zaman takımımızın yanındayız. İnşallah bu sene yine ilk 5'e oynayan bir takım olacağız.Ben Hoşgör Tayfa gurubunun lideriyim. Gaziantepimiz yine bu sene güzel transferler yaptı. Başkanımız ve yönetimimiz iyi çalıştıklarını bize gösterdiler. Eksiklerimiz var ama transfer dönemide henüz daha bitmedi. 1 ay daha var. Onların ve futbolcularımızın emeklerinin karşılığını bu sene yine tribünde görecekler. Biz 12'inci adam olarak guruptaki arkadaşlarımızla birlikte desteğimizi vereceğiz. Başka Gaziantep yok. O yüzden ilk maçtan itibaren hem içeride hem deplasmanda takımımıza olan desteğimizi sürdüreceğiz.Maxim'e çok güveniyorum. Öyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Keşke Muhammet Demir'de olsaydı çok iyi olurdu. Çünkü o bizim şehrimizin evladı. Geçen sene bize çok önemli katkıları oldu. Ama ben hala inanıyorum transfer döneminin son günlerinde de olsa kadroya katacağız. İyi bir takımımız var. Geçen sene olduğu gibi yine korkulan bir takım olacağız. Erol Bulut çok faydalı olacak.Transferler yavaş yavaş oldu ama yerinde isimler alındı. Aziz Tetteh ve Kozulj'un gönderilmesi yerinde bir karardı. Bu isimlerin yerine daha katkı sağlayacak oyuncular getirildi. Daha güçlü olduk. Maçların başlamasını iple çekiyoruz. Çok uzun zaman oldu stada gitmeyeli. İnşallah birdaha böyle şeyler yaşamayız. Takımımıza sonuna kadar desteğim devam edecek.Ben şuradan başlamak istiyorum. Süper Lig'de baktığımız zaman bir çok takım kadrolarını oyuncularla dolduruyorlar. Özellikle yabancı futbolcularla. Adana Demirspor beni şaşırtıyor. Ancak süreklilik önemli. Bugün Balotelli'yi getir yarın Ronaldo'yu bu sene getir gelecek sene tıkan sonraki sene düş. Bunlar yanlış stratejiler. Büyük kulüpler bile bu işin altında kalıyorlar. Adana Demirspor'da Murat Sancak gidince ne olacak çok merak ediyorum. Bize gelince ligde kalmamız yeterli diye düşünüyorum. Çünkü şu ortamda ligde kalmak başarıdır. Üst sıraları tabiki istiyoruz. Güzel futbol oynayan bir takımımız olsun yeter bize.Bence transferde yanlış işler yaptık. Sagal, Borven ve Recep dışında alınan oyunculardan memnun değilim. Hamza Mendyl zaten sorunlu bir oyuncu. Doğan ve İbrahim Pehlivan gibi bir çok oyuncu var. Bize üst seviyede oyuncular lazım. Kadro hala eksik. Forvet ve stoper bölgesinde eksikler var. Orta sahada da sıkıntımız var. Buralara acil çözüm bulunmazsa önümüzdeki sene işimiz çok zor. Benden söylemesi.Biz başkanımızın ve yönetimimizin, kulübümüzün emrindeyiz. Bu takım için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Geçtiğimiz iki sene bize çok iyi maçlar izlettiler. Adil Konukoğlu başkanımız ile başlayan Süper Lig yürüyüşümüz devam ettiği için Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Şehrimizin takımı iyi olduğu zaman bizlerde gurur duyuyoruz. İyi transferler yapılıyor güzel şeyler oluyor yine Gaziantepimizde. İnşallah bu sene ilk 5'te bitireceğiz. Yıllardır tribündeyim. Yağmur-çamur kar-kış demeden yıllarca Gaziantep takımlarımızın peşinden koştuk. Bu sene tribünler açılıyor çok şükür. Yine tribünlerde üzerimize düşeni yapacağız.Gaziantep FK bizim canımız. Bu takım sayesinde şehrimizin adı sporda duyuluyor. Elimden geldiği kadarıyla maçlara gitmeye çalışan biriyim. Zaten geçen sene pandemiden dolayı gidemedik. Bizimde büyük bir özlemimiz var. Takımımızı yönetenlere güvenimiz tam. İyi kadro kuracaklarından şüphemiz yok. Bir forvet birde orta saha alırsak bana göre ihtiyacımız tamamlanır. Takımımıza sahip çıkalım yeter.Çok iyi bir fikstürle lige başlıyoruz. Hiç bir takım ligin başında hazır olmaz. Biz de hazır olmayanlardanız. Karagümrük maçından umutluyum. İlk maçta 3 puan alırsak çok iyi olur. Sonraki haftalar içinde çok moral olur ayrıca. Karagümrük'te takip ettiğim kadarıyla iyi kadro yaptı ancak bizimde alışkanlıklarımız var. Kazanacağımıza inanıyorum. Forvete bir adam daha almalıyız. Çünkü gol atanın her zaman iyi olmalı. Borven'in sakatlanmasını göz önünde bulundurursak alternatif bir forvet şart.Her sene bir çok takım bir çok para harcayıp takım kuruyor. Hatta sezon sonunu getiremeden mali krizlerle boğuşuyorlar. Bazıları sezon sonu düşüyor ve bir anda kayboluyor. Biz bu doğrultuda güzel işler yapıyoruz. Mütevazi bir takım kurarak az borçla bu işi bitirmeye çalıştığımızı gözlemliyorum. İstikrar her kademede lazım. Hem sportif anlamda hem mali açıdan bunlar çok önemli kriterler. Bu sene iyi takviyeler yapıldı ve bazı faydalanamadığımız oyunculardan da kurtulduk. Ben bu sene de yine üst sıralarda olacağımıza inanıyorum.Aslında konuşacak çok şey var da ben yinede kısa tutayım. Ben 60 küsür yaşındayım. Yıllardır maçlara gidip Gaziantepspor'u desteklerdim. Kötü yönetim sonucu şehrimizin gözbebeği Gaziantepspor mazi oldu. Bu bizim içimizde hep kanayan yara olarak kalacak. Ancak bu şehri düzgün yönetenler Gaziantep FK'yı bize armağan etti. Bize hediye edildi bir nevi. Sahip çıkın bu da Gaziantepspor gibi olmasın dediler. Geçtiğimiz 2 sene çok güzel şeyler oldu. Gaziantepspor döneminde özellikle son senelerde küme düşme korkusu yaşardık her sene. Gaziantep FK ile bu korku iki senedir olmadı ve rahat maç izledik. İnşallah bu senede takımımız hak ettiği yerde olacak ve ligde ses getirecektir.Adil Konukoğlu başkanımızdan Allah razı olsun. Onun sayesinde Süper Lig'de bir takımımız oldu. Gaziantepspor'u herkes yedi bitirdi. Eğer Adil Başkan olmasaydı bu şehrin Süper Lig'de bir takımı olmayacaktı. Adana'ya, Sivas'a, Kayseri'ye belki başka şehirlere maç izlemeye gidecektik. Bu takım bizim için büyük nimet. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Takımı yönetenler elbette en iyisini yapacaklardır. Biz destek olalım yeter. İnşallah ilk maçı dört gözle bekliyorum. Tüm Gaziantep halkının üzerine düşeni yaparak maçlara gitmesi gerektiğine inanıyorum.