Gaziantep FK, Sumudica'dan sonra sıkıntıya düştü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, son 8 karşılaşmada tek galibiyet elde ederek ciddi puan kayıpları yaşadı.



Lige Avrupa'ya gidebilme hedefiyle başlayan kırmızı-siyahlılar, sezon başında yakaladığı başarılı grafiğin uzağında kaldı.



Ligin 19. haftasında HES Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerek 34 puanla 3. sırada kendisine yer bulan Gaziantep, bu maçtan sonra çıktığı son 8 maçın sadece birinde 3 puana ulaşabildi.



Bu süreçte 4 kez yenilip, 3 kez de berabere kalan Gaziantep, tek galibiyetini de sahasında Göztepe'yi 2-0 yenerek elde etti.



Ligde 27. haftada 40 puana ulaşan Gaziantep ekibi, maç fazlasıyla 7. sıraya geriledi. Önceki haftalarda hücum futboluyla öne çıkan Gaziantep, son haftalarda ise gol yollarında suskun kaldı.



- Pinto'nun karnesi



Gaziantep, Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra ligin 21. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasına yeni teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile çıktı ve bu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Geriden kalan haftalarda Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile 6 maça çıkan kırmızı-siyahlılar, sadece tek galibiyet elde etti. 22. haftada Galatasaray'a 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip daha sonra Fatih Karagümrük'e 2-0 ve Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Gaziantep, 24. haftada sahasında Göztepe'yi 2-0 yenmeyi başardı.



Son iki haftada da Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep, kötü gidişatı durdurmak istiyor.



