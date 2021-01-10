Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.



İŞTE GAZİANTEP FK'NIN AÇIKLAMASI



"Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."



SUMUDICA'NIN AYRILIK GETİREN SÖZLERİ



İyi bir lig çıkardık. Sosyal medyada hakkımda çok konuşulan şeyler var. Paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Türkiye'nin bilmesini istiyorum, bu gerçek değil. Paranın peşinde olsaydım şu an başka takımın hocası olurdum. Maçtan önce herkesin maça konsantre olması gerekirken, kulübümün bana daha iyi bir ücretle yeni bir kontrat teklif ettiği söylendi ama bu doğru değil.



Başkanla dün bir toplantı yaptık. Maaşımda %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Başkan 'oyunculara veriyorsun da kulüp için neden vermiyorsun?' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Onların teklifine cevap vermedim.



Sonra odama geldiler ve 80 bin euro fazla teklif ettiler, bu 80 bin euro'yu 8 kişiye bölmemi istediler. Benim maaşım 600 bin euro. Başarı yakalamış hocaya böyle bir teklif yapılmasını anlamıyorum. Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum ve bu ülkeyi seviyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor. Çünkü bana saygı göstermiyorlar.



Benim yaptıklarım ortada, takım küme mi düşüyor da benim maaşımın %10 düşürülmesini istiyorlar? Yaptığımın karşılığı bu mu? Size maaş indirim teklifi gelse kabul eder misiniz? Bana bu yapılan teklifi hakaret olarak kabul ediyorum.



Sezon sonuna kadar buradayım sonra ne olur bilmiyorum. Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim. Kulübe yardım edeceğim.



