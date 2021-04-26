Gaziantep FK sahasında 7 maç sonra kaybetti

Gaziantep FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilerek 7 hafta sonra evinde mağlup oldu

Haber; AA
Abone Ol
Gaziantep FK sahasında 7 maç sonra kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2021 14:57
Süper Lig'deki iç saha maçlarında gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilerek 7 hafta sonra evinde kaybetti.

Ligde ikinci yılını geçiren kırmızı-siyahlılar, sezonu ilk 5'te bitirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda özellikle iç sahada rakiplerine geçit vermeyen kırmızı-siyahlıların bu özelliği 37. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetiyle yitirildi.

Sahasında en son ligin 22. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep, devam eden haftalarda Fraport-TAV Antalyaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı. Göztepe (2-0), Gençlerbirliği (2-1), Yukatel Denzilispor (2-0) ve Medipol Başakşehir'i (2-0) yenen kırmızı-siyahlılar, dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 kaybetti.

Böylelikle sahasında 93 gün sonra yenilgi gören Gaziantep, 37 haftanın sonunda 51 puanda kaldı.

Gaziantep, ligin iç saha performansları incelendiğinde de halen ligin en iyi 3. takımı konumunda. Sahasında 36 puan toplayan Gaziantep'in üstünde de 39 puanlı Aytemiz Alanyaspor ile 42 puanlı Beşiktaş bulunuyor.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.