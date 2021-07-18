Gaziantep FK, Robin Yalçın ile anlaştı

Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Robin Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com
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Gaziantep FK, Robin Yalçın ile anlaştı
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18 Temmuz 2021 15:21
Gaziantep FK'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda eksik bölgeleri doldurmak için harekete geçen kırmızı siyahlılar Avusturya kampı öncesi bir transfer daha yapma hazırlığında.

Son olarak kaleye Ekrem Kılıçarslan'ı takviye eden Gaziantep FK deneyimli oyuncu Robin Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da geçiren 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu Robin Yalçın ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu neticeler alındı.

Gaziantep FK'nın teklifine evet diyen ve son görüşmeler yapılan Robin Yalçın'da bir aksilik olmaması durumunda bugün ya da yarın imzaların atılacağı bildirildi.

ROBİN'İ TANIYALIM

Profesyonel futbol kariyerine Almanya'nın Stuttgart takımında start veren Robin Yalçın 2015 yılında Ç.Rizespor'a transfer oldu. 4 sezon burada oynadıktan sonra Yeni Malatya'nın yolunu tutan ve buradanda Sivasspor'a transfer olan Robin Yalçın sezon sonu itibariyle bonservisini eline almıştı. Robin Yalçın stoper, önlibero ve sağ bek mevkilerinde oynayabilme özelliğine sahip.

Haber: Ali Budak


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