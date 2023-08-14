Gaziantep FK penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta konuk ekip penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi.

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Gaziantep FK penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi!
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14 Ağustos 2023 00:02
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 00:08
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Maçın son bölümünde soldan ceza sahasına gönderilen topu Djiku uzaklaştırmak isterken top Tadic'e çarptı. Gaziantepli futbolcular Tadic'in elle müdahalede bulunduğu itirazında bulunsa da hakem oralı olmadı.

Bu pozisyonun ardından hakem son düdüğü çaldı ve Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı.

"PENALTI DEĞİL"

Ahmet Çakar ise pozisyon ile ilgili, "Son saniyede Gaziantep'in penaltı beklediği pozisyon penaltı değil, doğru karar." yorumunu yaptı.


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