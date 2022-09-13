Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, geride kalan iki haftada son dakika gollerine engel olamayarak puan kayıplarını artırdı.



GAZİANTEP FK'NIN LİGDEKİ DURUMU



Ligin ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, devam eden haftalarda MKE Ankaragücü'nü 1-0, Atakaş Hatayspor'u 2-1 ve Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yendi. Kırmızı-siyahlılar, 5. hafta deplasmanda Galatasaray'a karşı 27. dakikada Sagal'ın attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, 36. dakikada Gomis'in ve 90+1. dakikada da Kitsiou'nun kendi kalesine attığı golle maçtan puansız ayrılıp, sezonun ilk yenilgisini aldı.



Gaziantep FK, ligin 6. haftasında önceki gün Yeni Hatay Stadyumu'nda konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'a karşı 59 dakikada Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu skoru 31 dakika koruyan Gaziantep ekibi, 90. dakikada Mrsic'in penaltıdan attığı golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve hanesine 1 puan yazdırabildi.



SON DAKİKALARDA GOLLER YİYORLAR



Kırmızı-siyahlı ekip böylelikle son iki haftada oynadığı maçlarda 5 puan kaybederken, son dakikalarda yenilen goller alınan sonuçta etkili oldu. Güneydoğu temsilcisi, ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan 6. sırada bulunuyor. Gaziantep FK, ligin 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.





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