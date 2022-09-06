Gaziantep FK'nın serisi İstanbul'da bitti

Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligde geçen sezonun son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu sezonki ilk 4 müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi.
Erol Bulut yönetimindeki geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan kırmızı-siyahlılar, 5. maçta Galatasaray'a kaybetti.
Galatasaray'ı da boş geçmedi
Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.
Galatasaray karşılaşmasına kadar yaptığı 4 maçta toplam 9 kez fileleri havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sarı-kırmızılılara da gol atma başarısı gösterdi.
Gaziantep temsilcisi, skor ürettiği 5 maçta toplam 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
Ligde geçen sezonun son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu sezonki ilk 4 müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi.
Erol Bulut yönetimindeki geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan kırmızı-siyahlılar, 5. maçta Galatasaray'a kaybetti.
Galatasaray'ı da boş geçmedi
Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.
Galatasaray karşılaşmasına kadar yaptığı 4 maçta toplam 9 kez fileleri havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sarı-kırmızılılara da gol atma başarısı gösterdi.
Gaziantep temsilcisi, skor ürettiği 5 maçta toplam 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
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