Gaziantep FK'nin rakibi Orenburg

Gaziantep FK, Rusya'nın Orenburg takımıyla cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'nin rakibi Orenburg
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01 Temmuz 2022 16:36
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Rusya'nın Orenburg takımıyla cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yarın saat 16.00'da Orenburg ile karşılaşacak.

Gaziantep temsilcisi, sezonun ilk hazırlık maçında dün karşılaştığı Romanya temsilcisi Hermannstadt'ı 1-0 mağlup etmişti.

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