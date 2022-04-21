Gaziantep FK'nın orta sıra umudu

Cumartesi günü kendi saha ve seyircisi önünde ligde artık son çırpınışlar içerisinde olan Göztepe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK'da bu maçın hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor.



Gaziantep Güneş gazetesi Spor Müdürü Ali Budak'ın haberine göre; Ligde kalması büyük ihtimal garanti olan ancak hem puansal hemde lig sıralamasında oldukça aşağılarda bulunan kırmızı siyahlılarda moraller oldukça bozuk. Bu sezon istediği hedeflerden uzaklaşan ve artık antrenmanların bile çekilemez bir hale geldiği duruma bürünen Gaziantep FK cumartesi günü Göztepe'yi mağlup ederek hem teselli bulmak hemde en azından sezon sonunu orta sıralarda bitirmek adına umutlanmak istiyor.



ÜZERLERİNDE BASKI VAR



Gelinen son tabloda büyük bir strese giren ve üzerlerinde büyük bir baskı oluşan Gaziantep FK'da futbolcularda bu durumu iyice hissederken cumartesi günü oynanacak maçta olası bir kötü sonuçta statta gelebilecek taraftar tepkisindende çekiniyorlar. Tüm bu olumsuz düşünceler eşliğinde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlılarda teknik direktör Erol Bulut'un da nasıl bir kadro sahaya çıkartacağı ise merak ediliyor.





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