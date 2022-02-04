Gaziantep FK'nin konuğu Sivasspor!

Süper Lig'de Gaziantep FK, Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'nin konuğu Sivasspor!
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04 Şubat 2022 11:13
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Geride kalan 22 haftalık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

İç sahada yenilgisi yok

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 10 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kaldı. Evinde taraftarını üzmeyen ve söz konusu 10 maçta rakip fileleri 21 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

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