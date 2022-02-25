Gaziantep FK'nın gol problemi

Gaziantep Futbol Kulübü ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde rakip fileleri havalandıramadı.



Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve 3 mağlubiyet 2 beraberlik alarak düşüşe geçen kırmızı siyahlılardaki en büyük problem ise gol atamamak olarak istatistiklere yansıdı. Bu sezon ortaya koyduğu performans ile hayal kırıklığı yaratan oyunculardan olan Muhammet Demir şu ana kadar sadece 5 kez fileleri havalandırırken oynadığı 23 maçın 18'inde suskun kalması ise Gaziantep FK'yı da olumsuz yönde etkiledi.



MUHAMMET DEMİR HAYAL KIRIKLIĞI



Teknik direktör Erol Bulut gol atamayan futbolcusu Muhammet Demir'e oynadığı 23 maçın son 20 müsabakasında 11'de görev verirken oyuncunun istenilen oyun düzeyinde olmamasının yanı sıra gol atamamasıda yine hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlarında büyük tepki gösterdiği Muhammet Demir'in bu kötü gidişinin ne zaman düzeleceği ise merak konusu.



HABER: Ali Budak

















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