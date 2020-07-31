Gaziantep FK, Muhammet Demir'den indirim bekliyor

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sezon başında Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Muhammet Demir ile yeniden görüşmelere başlanırken oyuncunun maliyetinin yüksek olması bu transferdeki tek engel olduğu öğrenildi. Bu sezon 4,5 Milyon TL alan ve önümüzdeki sezon için bu rakamı vermekten yana bir seçenek bulundurmayan kırmızı siyahlı kulübün, Muhammet'in indirimi kabul etmesi durumunda transferini gerçekleştireceği bildirildi.



KİRALAMA BEDELİ İSTENMİYOR



Başakşehir'in oyuncusu olan ve sezon başında kiralama bedeli olmadan Gaziantep FK'ya transfer edilen Muhammet için mevcut kulübünün yine kiralama bedeli istemediği öğrenildi. Transferin önünde herhangi bir egel bulunmayan Muhammet Demir'in yıllık maaşında indirimi kabul ederse kadroda olmasının muhtel olacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.



LAF DİNLEMİYOR VE SUMUDİCA KIZGIN



Daha önce ligde oynanan bir maçta penaltı krizi ile gündeme gelen tecrübeli isim Muhammet Demir son oynanan Yeni Malatyaspor maçında da yine serbest vuruşu kullanmakta ısrar etmesi teknik direktör Marius Sumudica'yı bu kez oldukça kızdırdı.



Malatya maçında tribünde bulunan ve serbest vuruşu Maxim'in kullanmasını söyleyen Sumudica'nın bu ikazını dikkate almayan ve topun başından ayrılmayan Muhammet Demir için Sumudica'nın yönetime olumsuz rapor verdiği bildirildi.



Kaynak: Gaziantep Güneş



