Gaziantep FK, muhabirden özür diledi

Gaziantep FK, basın toplantısı öncesinde yaşanan olay nedeniyle özür mesajı yayımladı.

Haber; Sporx.com
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Gaziantep FK, muhabirden özür diledi
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18 Mart 2021 18:43
Gaziantep FK, kulüp tercümanının, spor muhabiri Ali Budak'a yaptığı hareket nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

İŞTE GAZİANTEP FK'NIN AÇIKLAMASI

04.03.2021 tarihinde kulübümüzde düzenlenen haftalık basın toplantısı öncesinde bir kulüp çalışanımızın, görevini yerine getirmek amacıyla antrenman sahasında bulunan bir basın mensubuna karşı olan davranışından dolayı büyük üzüntü duymaktayız.

Asla kabul edemeyeceğimiz bu davranışın ardından kulüp personelimizle gerekli görüşmeler ve ihtarlar yapılmış olup, bahse konu olan gazeteciden kendi isteğiyle özür dilemiştir. Kulübümüz için, görevini fedakarca yerine getirmeye çalışan basın mensupları dün olduğu gibi bugün de çok değerlidir ve değerli olmaya devam edeceklerdir.

Yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu ve bir daha böyle bir olayın tekrarlanmayacağının bilinmesini isteriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



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