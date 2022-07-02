Gaziantep FK Miroslav'da mutlu sona yakın!

Gaziantep Futbol Kulübü sol bek mevkisi için bir süredir listesine aldığı isimlerle sıkı bir görüşme gerçekleştirirken Rusya'nın Akhmat Grozny takımında forma giyen Miraslav Bogosavac'ı kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.



Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş sebebiyle FIFA Rus takımlarını uluslararası arenalardan men ederken Rusya'da sözleşmeli futbolcularada kontratlarını tek taraflı feshetme hakkı tanıması Gaziantep FK'nında işine yaradı.



Grozny takımında forma giyen Miroslav Bogosavac savaş bölgesinden uzaklaşmak adına Gaziantep FK'nın teklifine sıcak bakarken oyuncu ile yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve bir aksilik olmaması durumunda Bogosavac'ın Gaziantep FK forması giyeceği bildirildi.



2024'E KADAR KONTRATI VARDI



Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre, Akhmat Grozny ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miroslav Rusya'dan ayrılmak istediğini menajerine iletti. Bir süredir kırmızı siyahlı takımında takip ettiği 25 yaşındaki sol bek ile temasa geçen Gaziantep FK bonservissiz bir şekilde oyuncuyu kadrosuna katma olasılığıda doğunca oyuncunun menajeri ile pazarlığa koyuldu. Her konuda anlaşma sağlanıldığı öğrenilen Miroslav'ın bugün yada yarın Bolu'ya giderek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı.



PARTİZAN ALT YAPISINDA YETİŞTİ



Profesyonel futbol hayatına Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan Miroslav Bogosavac sonrasında Teleoptik takımına transfer oldu. Cukaricki ve son olarak Akhmat Grozny takımında oynayan Bogosavac'ın piyasa değeri ise 1 milyon 4 bin euro olarak belirtiliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ