Gaziantep FK, Mirallas'a ceza verecek!

Gaziantep FK'da Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçın 58'inci dakikasında rakip takım oyuncusuna topsuz alanda yaptığı sportmenlik dışı hareket sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kalan Kevin Mirallas'a kırmızı siyahlı yönetimin ceza vereceği öğrenildi.



Kritik maçta takımı 1-0 gerideyken anlamsız hareketiyle Gaziantep FK'yı sahada 10 kişi bırakan Belçikalı yıldız oyuncu Mirallas'a yönetimin oldukça kızgın olduğu ve hafta içerisinde yönetim kurulu toplantısında Mirallas'a para cezasının yanı sıra bazı yaptırımlar uygulanacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.



PİNTO: "MİRALLAS'A YAKIŞMADI"



Maçtan sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör Ricardo Sa Pinto ise Mirallas'ın gördüğü kırmızı kartla ilgili konuşarak; " Mirallas, kırmızı kart gördü, onun gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareket. Bu da galibiyete mal olabilirdi. " dedi.



HABER: ALİ BUDAK



