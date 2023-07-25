Gaziantep FK, Max Gradel'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Max Gradel'i transfer etti
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25 Temmuz 2023 15:44
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Sivasspor'dan ayrılan tecrübeli kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sivasspor'da forma giyen Gradel'in 2 yıllık anlaşmayla transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerinde Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne ve Toulouse takımlarında oynayan Gradel, son üç sezondur Sivasspor forması giydi. 526 resmi müsabakaya çıkan Gradel, 127 gol atıp 87 kez de asist yaparak kalitesini her gittiği takımda göstermeyi başardı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 104 kez forma giyen yıldız futbolcu, ülkesinin sembol futbolcularından biri olarak gösteriliyor. Gradel'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

 
 
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