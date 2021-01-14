Gaziantep FK, Lyonlu stopere teklif götürdü

Gaziantep FK'nın Lyon'da forma giyen tecrübeli stoper Djamel Benlamri için oyuncuya 400 bin euro önerdiği öğrenildi.



Gaziantep Güneş gazetesinden Ali Budak'ın haberine göre; geçtiğimiz transfer döneminde Gaziantep FK'nın kadrosuna katamayıp Lyon'a kaptırdığı Benlamri aşkı yeniden alevlendi. Cezayirli stoperi transfer etmek için oyuncuyla konuşan ve teklifini yapan kırmızı siyahlılara Benlamri'nin olumsuz yanıt verdiği bildirildi. Lyon'da yıllık 1,3 milyon euro alan Benlamri'ye yıllık 400 bin euro teklif eden kırmızı siyahlıların bu oyuncuyu rakamsal konuda anlaşamamasından dolayı transfer edemediği bildirildi.



SUMUDICA İSTEMİŞTİ



Al Shabab'ta da öğrencisi olan Benlamri'yi Gaziantep'e gelmesi konusunda ikna eden ve işin rakamsal konuda oyuncu ile kulübün anlaşmasına bırakan Sumudica gitmeden önce bu oyuncunun alınması konusunda yönetime rapor sunmuştu. Hem maddi konular hemde Sumudica'nın takımdan ayrılmasının ardından Cezayirli oyuncunun transfer defterininde kapandığı gelen bilgiler arasında yer aldı.



