Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.



Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 6 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.



Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilirken, Vavacars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.



Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan kırmız-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi.



Dün de evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Ligin 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarısının son haftasında ise sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.



Gaziantep FK, 18 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.





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