Gaziantep FK kupada penaltılarla turladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, normal süresi 1-1 biten maçta Bursaspor'u seri penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup etti ve adını son 16 turunu yazdırdı.

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Gaziantep FK kupada penaltılarla turladı!
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30 Aralık 2021 21:15
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Gazianteo FK, sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarıyla 6-5 kazandı.

Gaziantep'in golünü, 58. dakikada Mirza Cihan kaydederken, Bursapor'un golünü 61. dakikada Burak Altıparmak attı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.


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