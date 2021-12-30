Gaziantep FK kupada penaltılarla turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Gazianteo FK, sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaştı.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarıyla 6-5 kazandı.
Gaziantep'in golünü, 58. dakikada Mirza Cihan kaydederken, Bursapor'un golünü 61. dakikada Burak Altıparmak attı.
Bu sonuçla Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarıyla 6-5 kazandı.
Gaziantep'in golünü, 58. dakikada Mirza Cihan kaydederken, Bursapor'un golünü 61. dakikada Burak Altıparmak attı.
Bu sonuçla Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.