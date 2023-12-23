Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Gaziantep FK 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Denis Draguş, 49. dakikada Max Gradel ve 87. dakikada Nicolas N'Koulou kaydetti.Konuk ekipte Denis Draguş, 1 gol ve 1 asistle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Sakatlanan tecrübeli oyuncu, 75. dakikada yerini Riascos'a bıraktı.Karagümrük'te Sofiane Feghouli, 90+1. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.Sumudica'nın öğrencileri ligde 4 maç sonra galip gelmeyi başardı. Fatih Karagümrük ise Şota ile çıktığı 2 maçı da kazanamadı.Alınan bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 19'a çıkardı. Karagümrük ise 17 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Samsunspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Pendikspor'u ağırlayacak.2. dakikada Rohden ile verkaç yapan Can Keleş, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Nita topu kontrol etti.27. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük savunmasından seken topu önünde bulan Draguş, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.35. dakikada Draguş'un pası sonrası topla buluşan Gradel, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.İlk devre, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.49. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Kazandığı topla kontratak şansı yaratan Draguş, pasını Gradel'e aktardı. Savunmadan sıyrılan Gradel, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-250. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Levent Mercan'ın sol taraftan yaptığı orta sonrası Lasagna, altıpas çizgisinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.61. dakikada Güven Yalçın'ın sağ taraftan açtığı ortada Paoletti topa kafayla vurdu. Kaleci Nita, meşin yuvarlağı kontrol etti.68. dakikada Rohden sol taraftan orta açtı. Güven Yalçın, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.87. dakikada Gaziantep ekibi 3. golü buldu. Serbest vuruşu paslaşarak kullanan Maxim, ceza sahası çizgisinin sağ tarafından içeriye orta açtı. Altıpas çizgisinde topa dokunan N'Koulou farkı 3'e çıkardı: 0-3.