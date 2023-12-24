Gaziantep FK kötü gidişe son verdi

Süper Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Gaziantep FK kötü gidişe son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep FK kötü gidişe son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2023 13:04
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, 4 maç sonra galip geldi.

Süper Lig'deki son galibiyetini 12. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında yenildi, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldı.

Deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gaziantep FK, 4 maç sonra galip gelmeyi başardı.

GRADEL SİFTAHI YAPTI

Sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen Fildişi Sahilli oyuncu Max Gradel, kart cezalısı olduğu Trabzonspor maçı hariç tüm maçlarda sahada takımı için ter döktü.

Sivasspor maçında attığı gol ve yaptığı asistlerle adından söz ettiren Gradel, Gaziantep FK'de ilk golünü atarak siftah yaptı. Gradel, 3 asist ile takımına gol yollarında katkıda bulundu.

DEPLASMANDA İLK KEZ KAZANDILAR

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ile şimdiye kadar oynadığı 7 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynadı.

Son oynanan maça kadar rakibini deplasmanda hiç yenemeyen Gaziantep temsilcisi, maçtan galip ayrılarak bu seriyi bozmayı başardı.

DRAGUS SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Draguş, attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Takımın en skorer oyuncusu konumunda olan Draguş, maçta ilk asistini yaptı.

Ayrıca, Gaziantep FK, Draguş'un gol attığı 6 farklı karşılaşmadan sadece Trabzonspor'a karşı yenildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery