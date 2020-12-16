Gaziantep FK, Kocaelispor'u geçerek turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK ile 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Kocaelispor kozlarını paylaştı
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-2 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Gaziantep FK'nın golleri 39. dakikada Zvonimir Kozulj, 65'te Kevin Mirallas ile 81'de Maxim'den geldi. Kocaelispor'un gollerini ise 15'te Bahattin Köse ile 88'de Cerem Talha Dinçer attı
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
Gaziantep Futbol Kulübü: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin (Dk. 46 Maxim), Kubilay Aktaş, Jeferson, Oğuz Ceylan (Dk. 64 Mirallas), Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 69 Djilobodji), Sousa (Dk. 64 Tetteh), Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp (Dk. 46 Muhammet Demir), Felipe
Kocaelispor: Bayram Olgun, Taha Batuhan Yayıkcı, Kemal Can Aydemir (Dk. 75 Numan Çürüksu),Yiğit Canguru (Dk. 59 Semih Karadeniz), İrfan Başaran (Dk. 67 Mesut Özdemir), Muhammed Gönülaçar, Bahattin Köse (Dk. 75 Cerem Talha Dinçer), Murat Cem Akpınar, Gökhan Meral, Benhur Keser, Batuhan Er (Dk. 67 Ramazan Çevik)
Goller: Dk. 15 Batuhan Köse, DK. 88 Cerem Talha Dinçer (Kocaelispor), Dk. 39 Kozulj, Dk. 65 Mirallas, Dk. 81 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 3 Jeferson, Dk. 44 Mehmet Erdem Uğurlu, 90+4 Felipe (Gaziantep FK), Dk. 18 İrfan Başaran, Dk. 90 Taha Batuhan Yayıkcı, (Kocaelispor)
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-2 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Gaziantep FK'nın golleri 39. dakikada Zvonimir Kozulj, 65'te Kevin Mirallas ile 81'de Maxim'den geldi. Kocaelispor'un gollerini ise 15'te Bahattin Köse ile 88'de Cerem Talha Dinçer attı
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
Gaziantep Futbol Kulübü: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin (Dk. 46 Maxim), Kubilay Aktaş, Jeferson, Oğuz Ceylan (Dk. 64 Mirallas), Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 69 Djilobodji), Sousa (Dk. 64 Tetteh), Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp (Dk. 46 Muhammet Demir), Felipe
Kocaelispor: Bayram Olgun, Taha Batuhan Yayıkcı, Kemal Can Aydemir (Dk. 75 Numan Çürüksu),Yiğit Canguru (Dk. 59 Semih Karadeniz), İrfan Başaran (Dk. 67 Mesut Özdemir), Muhammed Gönülaçar, Bahattin Köse (Dk. 75 Cerem Talha Dinçer), Murat Cem Akpınar, Gökhan Meral, Benhur Keser, Batuhan Er (Dk. 67 Ramazan Çevik)
Goller: Dk. 15 Batuhan Köse, DK. 88 Cerem Talha Dinçer (Kocaelispor), Dk. 39 Kozulj, Dk. 65 Mirallas, Dk. 81 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 3 Jeferson, Dk. 44 Mehmet Erdem Uğurlu, 90+4 Felipe (Gaziantep FK), Dk. 18 İrfan Başaran, Dk. 90 Taha Batuhan Yayıkcı, (Kocaelispor)