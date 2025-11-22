Gaziantep FK, Kayseri'de derin nefes aldı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi.RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekipi Gaziantep FK, 3-0'lık skorla kazandı.Gaziantep FK, 39. dakikada penaltıdanile öne geçti. Mücadelenin 45. dakikasında ise'nun attığı golle deplasman ekibi ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.Karşılaşmanın 64. dakikasındabir kez daha sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı.Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 22'ye yükseltti. Kayserispor, 9 puanda kaldı.Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK, Eyüpspor'u konuk edecek. Kayserispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

27. dakikada Camara'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.



32. dakikada Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.



35. dakikada Gaziantep F.K, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bennaser ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Camara yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

46. dakikada orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat eden Cardoso'nun şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen kontrol etti.



50. dakikada Zecorner Kayserispor, frikik kazandı. Mendes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yakınından auta çıktı.



62. dakikada Gaziantep FK'de Maxim, kaleci Onurcan Piri'yi önde gördüğü anda topu orta sahadan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.



64. dakikada Gaziantep FK farkı 3'e çıkardı. Camara'nın ara pasında topla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.



68. dakika Benes'in soldan ortasında ceza alanı içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Onugkha'nın vuruşunda golü kaleci Zafer Görgen önledi.





Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil



Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Carole, Denswil, Opoku, (Dk. 58 Mane) Furkan Soyalp,( Dk. 76 Nurettin Korkmaz) Bennasser, (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek) Mendes,(Dk. 58 Tuci) Benes, Cardoso, Onugkha



Gaziantep FK: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Perez (Dk. 76 Sorescu) , Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, (Dk. 81 Nizet) Kozlowski, (Dk. 81 Boateng) Maxim, Bayo (Dk. 76 Yusuf Karhan Kabadayı)



Goller: Dk. 39 Maxim (Penaltıdan), Dk. 43 ve Dk. 64 Bayo (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 51 Opoku (Zecorner Kayserispor) Dk. 59 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)



