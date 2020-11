Bu sezon 6 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Gaziantep FK, 7. haftanın sonunda ligin en çok berabere kalan takımı haline geldi.



Bu sezon ligde ikinci yılını geçiren Gaziantep FK, 7. haftanın sonunda 5 beraberlik ve 1 galibiyetle 8 puan topladı.



Bu sezona Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep ekibi, o günden bu yana henüz yenilgi yüzü görmedi. İstanbul'daki Galatasaray mağlubiyetinden sonra sırayla Fatih Karagümrük (2-2), Göztepe (2-2), Trabzonspor (1-1), Fraport-TAV Antalyaspor (1-1) berabere kaldı. Daha sonra İttifak Holding Konyaspor'u tek golle yenen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta ise deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.



Böylelikle ligde 6 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, geçen sezon da lig maçlarının 13'ünde berabere kalarak, en çok eşitliği bozamayan ekibi olmuştu.



Sahasında 6 Kasım Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü, yenilmezlik serisini sürdürürken galibiyet sayısını da artırmak istiyor.



"Galibiyet sayısı da artacak"



Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Vekili Mahsum Altunkaya, geride kalan maçlarda sadece Galatasaray'a deplasmanda kaybettiklerini sonrasında ise mağlubiyet yüzü görmediklerini söyledi.



Takımın her geçen hafta oyun kalitesi anlamında kendisini geliştirdiğini belirten Altunkaya, şöyle devam etti:



"Her geçen hafta daha iyi mücadele eden takım olacağız. Bu noktada teknik heyetimiz önemli çalışmalar yapıyor. Yenilmiyor olmak çok güzel bir duygu. Ama eminim galibiyet sayısı da artacak. Bu noktada her anımızı takımın teknik anlamda gelişimine ayırıyoruz."



Herkesin takıma güvenmesini isteyen Altunkaya, her geçen gün takımın daha uyumlu ve rakip sahada daha etkili oyun ortaya koyan bir oyuna sahip olacağını kaydetti.