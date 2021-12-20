Gaziantep FK kafilesi kara takıldı

Kayserispor ile oynadığı maç sonrası şehirden Gaziantep'e dönüş yapan kırmızı siyahlı kafile yolda durduruldu.



Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı Gaziantep FK otobüsü karayolları yetkilileri tarafından tuzlama çalışması yapılana kadar bekletileceği iletildi.



Maçı takip etmek için Gaziantep'ten Kayseri'ye giden ve akşam dönüş yapan gazeteciler de kar engeline takıldılar.



Haber: Ali Budak





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