Gaziantep FK, Janio Bikel ile yollarını ayırdı

Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Janio Bikel ile yollarını ayırdı. Kulüp, Bikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Gaziantep FK, Janio Bikel ile yollarını ayırdı
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14 Ağustos 2024 20:57
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Janio Bikel ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kadroya katılan orta saha oyuncusu Janio Bikel'in sözleşmesi feshedildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Janio Bikel ile sözleşmemiz, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Bikel'e kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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