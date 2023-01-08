Gaziantep FK, İstanbulspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla son buldu.
Kırmızı-siyahlılar, öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a giderek kampa girecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla son buldu.
Kırmızı-siyahlılar, öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a giderek kampa girecek.
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