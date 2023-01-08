Gaziantep FK, İstanbulspor maçına hazır

Gaziantep FK, ligde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK, İstanbulspor maçına hazır
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08 Ocak 2023 14:27
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Kırmızı-siyahlılar, öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a giderek kampa girecek.

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