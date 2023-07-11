Gaziantep FK, İlker Karakaş'ı transfer etti

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Gençlerbirliği forması giyen İlker Karakaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Gaziantep FK, İlker Karakaş'ı transfer etti
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11 Temmuz 2023 19:54
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gençlerbirliği forması giyen İlker Karakaş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz İlker'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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