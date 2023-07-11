Gaziantep FK, İlker Karakaş'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gençlerbirliği forması giyen İlker Karakaş'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz İlker'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz İlker'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.