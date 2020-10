Gaziantep FK ilk galibiyetini almak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, geride kalan 4 haftada iyi oynamalarına rağmen galibiyetle tanışamadıklarını, artık her geçen gün daha iyi oynayan bir Gaziantep FK izleme vaktinin geldiğini belirtti.



Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezonu iyi bir seviyede bitirdiklerini ve bu sezon için daha üst sıraları hedeflediklerini ancak ilk haftalarında puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.



Geride kalan 4 haftada galibiyetle tanışamamalarına rağmen kötü oyun oynamadıklarını dile getiren Büyükekşi, "Takımımızın oynadığı son 4 maçı değerlendirirken, özellikle iki güçlü rakibimiz olan Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını da göz önünde bulundurmamız gerek. Her şeye rağmen maçların büyük bölümü oldukça çekişmeli ve kıyasıya mücadeleye sahne oldu." dedi.



Transfer döneminde oldukça iyi kariyeri olan, önemli katkılar bekledikleri transferler gerçekleştirildiğini anımsatan Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Bildiğiniz gibi takımın gerçek gücünü bulabilmesi için biraz zamana ihtiyaç olabiliyor. Bizim oyun sistemimiz de biraz farklı. Dolayısıyla özellikle yeni transferlerin takıma dahil olması, sistemi kavraması için biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Ama milli ara, takımın eksiklerini giderme anlamında oldukça verimli oldu. Artık her geçen gün daha iyi oynayan bir Gaziantep FK izleme vakti."



Mehmet Büyükekşi, milli maç nedeniyle verilen aradaki hazırlık çalışmalarının oldukça verimli geçtiğine işaret ederek, takımdaki kaynaşmanın oluşmaya başladığını da gözlemleme imkanı bulduklarını kaydetti.



- Antalyaspor maçı



Ligin 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Büyükekşi, rakibin gücünün ve yeteneklerinin farkında olduklarını anlattı.



Büyükekşi, Antalya deplasmanının her zaman zorlu olduğunu aktararak, "Rakibimize saygı duyuyoruz ve bizler de neler yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden Antalya'da centilmenliğe uygun olarak galibiyet için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Takımımıza, oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Ümit ediyorum hafta sonu Akdeniz'den güzel haberler alacağız." diye konuştu.