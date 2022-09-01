Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
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01 Eylül 2022 22:42
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, 2 Eylül Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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