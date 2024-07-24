Gaziantep FK hazırlık maçında tek golle güldü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Kosova takımlarından FC Prishtina'yı 1-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK hazırlık maçında tek golle güldü
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24 Temmuz 2024 20:57
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Kosova takımlarından FC Prishtina'yı 1-0 yendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, tesis sahasında Kosova takımlarından FC Prishtina ile hazırlık maçında karşılaştı.

Teknik direktör Selçuk İnan takımı Dioudis, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, M'Bakata, Furkan, Daubın, Maxim, Eren, Mustafa ve İlker Karakaş 11'i ile sahaya sürdü.

Gaziantep FK, 38. dakikada Furkan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıdan Maxim'in attığı tek golle müsabakayı 1-0 kazandı.

 

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